Região dispõe de 288 oportunidades

Soraia Abreu Pedrozo

Do Diário do Grande ABC



21/05/2018 | 07:30



Quem está em busca de oportunidade de emprego pode verificar uma das 288 chances disponibilizadas pelos centros públicos de emprego e renda da região e pela Luandre, agência de recrutamento com unidade em Santo André.

A CTR (Central de Trabalho e Renda) em São Bernardo dispõe de 73 vagas, sendo 15 delas para pessoas com deficiência, a exemplo de seis postos para atuar como auxiliar administrativo e seis como operador de caixa. Das demais, há dez chances para eletricista de instalações de veículos, outras dez para montador de móveis de madeira e mais dez para auxiliar de manutenção predial. Todas exigem pelo menos seis meses de experiência na função desejada.

Em Santo André, o CPETR (Centro Público de Emprego, Trabalho e Renda) oferece 65 oportunidades. Destaque para 18 voltadas a fiscal de loja e 15 para auxiliar de linha de produção.

No CPTR (Centro Público de Trabalho e Renda) de Mauá há 41 vagas. As empresas contratantes ficam localizadas em Mauá e Ribeirão Pires. Do total, 38 são reservadas para quem tem o Ensino Médio completo, sendo 15 para operador de prensa (exclusivo para pessoas com deficiência) e operador de máquina de soldar. Há ainda duas para auxiliar de almoxarifado e serralheiro.

Para quem tem Ensino Fundamental completo, há uma chance como pintor de automóveis e outra para empregado doméstico. Aquele que possuir Superior completo pode concorrer ao posto de analista de recursos humanos.

O CPETR andreense alerta que, para participar do processo seletivo, é preciso se cadastrar através do portal https://empregabrasil.mte.gov.br/. É possível também se inscrever pessoalmente, orientação válida para todos os centros públicos municipais. Basta comparecer de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, com carteira de trabalho, RG e CPF em mãos.

Vale ressaltar que as vagas são atualizadas constantemente e, no momento da consulta, poderão ser diferentes das apresentadas na reportagem. Além disso, não necessariamente a chance anunciada por um centro público é para atuar na mesma cidade em que ele está instalado.

COM SALÁRIO - A Luandre disponibiliza 109 oportunidades, por exemplo, para vendedor (com remuneração entre R$ 1.000 e R$ 2.000), técnico de enfermagem (de R$ 2.000 a R$ 3.000), analista de negócios pleno (R$ 4.000 a R$ 5.000) e analista de marketing pleno (R$ 5.000 a R$ 6.000).

Os interessados podem se candidatar pelo site www.luandre.com.br.



Até sexta, Mauá disponibiliza CPTR móvel

Quem não tiver como ir até o CPTR mauaense pode aproveitar sua unidade móvel. O centro público levará os serviços de emissão de carteira de trabalho e intermediação de mão de obra ao longo desta semana para os bairros Vila Assis, Parque São Vicente e Jardim Rosina.

O atendimento será realizado entre hoje e sexta-feira, das 9h às 16h, e não é necessário reservar horário de atendimento.

Para emitir a documentação é necessário levar RG, CPF, uma foto 3x4 e comprovante de residência.

Já para quem quiser buscar por oportunidade de emprego, é preciso comparecer ao local de atendimento portando RG, CPF e carteira de trabalho.

De acordo com o CPETR, as vagas são oferecidas para munícipes a partir de 16 anos.



Serviço

– Hoje: Avenida Assis Brasil, 591, em frente à UBS (Unidade Básica de Serviço) Vila Assis;

– Terça e quarta-feira: Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 509, em frente à UBS Parque São Vicente;

– Quinta e sexta-feira: Rua David Boscariol, 53, em frente a Casa do Hip Hop.