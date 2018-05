Presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, é hospitalizado

20/05/2018 | 18:31



O presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, foi hospitalizado com febre neste domingo apenas alguns dias após ser submetido a uma cirurgia em seu ouvido. Abbas, de 83 anos, sofreu uma série de recentes problemas de saúde que reavivaram a ansiedade sobre quem o sucederá.

Um alto assessor de Abbas, falando sob condição de anonimato, disse que o líder palestino foi diagnosticado com febre no domingo. Abbas fez uma cirurgia no ouvido na semana passada e voltou ao hospital na noite de sábado para acompanhamento.

Saed Sarahneh, do hospital Istishari Arab, disse na noite de domingo que "todos os testes estão normais e sua condição é tranquilizadora". Ele não deu mais detalhes. Outro oficial palestino, falando sob condição de anonimato, disse que Abbas tem pneumonia e está usando respirador e recebendo antibióticos por via intravenosa. Ele disse que ele está consciente e lúcido. Fonte: Associated Press.