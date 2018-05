Coutinho faz golaço, e Barcelona vence Real Sociedad no adeus de Iniesta

20/05/2018 | 18:28



No último jogo de Iniesta com a camisa do Barcelona, Philippe Coutinho brilhou e deu a vitória ao time catalão por 1 a 0 sobre a Real Sociedad com um golaço de fora da área digno de aplausos em pé dos torcedores presentes no Camp Nou, na partida derradeira do Campeonato Espanhol, vencido pelo clube.

Iniesta também foi aplaudido. Mas por outro motivo. Ele fez a última das suas 674 partidas com a camisa do clube que o revelou para o futebol há 22 anos e pelo qual venceu 32 títulos. Foi substituído por Paco Alcácer aos 35 minutos do segundo tempo. Ovacionado pela torcida, antes de sair, ele entregou a braçadeira de capitão a Messi, que entrou em campo no segundo tempo.

Houve homenagens a Iniesta antes e depois da partida. Antes de a bola rolar, o meia foi recebido por um corredor dos jogadores da Real Sociedad e viu os torcedores do Barça exibirem um mosaico com o número 8, que usou por tanto tempo, e os dizeres "Infinit Iniesta" (Iniesta Infinito, na tradução).

Após o jogo, o Camp Nou ficou às escuras. Apenas os celulares dos torcedores iluminaram a bonita festa para Iniesta, que contou com DJ em campo e lágrimas do craque espanhol, que levantou seu último troféu pelo Barcelona.

O meio-campista de 34 anos deixa o time catalão como um dos melhores de sua história. O presidente do Barcelona, Josep Maria Bartomeu, chegou a dizer que Iniesta é o jogador mais importante da era vitoriosa do clube da Catalunha. Iniesta não confirmou o seu destino. Mas o seu futuro deve estar no futebol asiático. Não se sabe se na China ou no Japão, onde jogaria no Vissel Kobe. O anúncio deve ser feito na próxima semana.

Campeão com sobras, desde a 35ª rodada, o Barcelona chegou à 28ª vitória na competição e se despediu com 93 pontos, 14 a mais que o vice-campeão Atlético de Madrid. Só não teve uma campanha impecável pois não conseguiu ser campeão invicto ao ser derrotado pelo Levante na penúltima rodada. A Real Sociedad fecha sua participação na 12ª posição, com 49 pontos.

O JOGO - Em campo, Philippe Coutinho deu brilho à despedida de Iniesta. Aos 11 minutos do segundo tempo, o brasileiro, ao seu melhor estilo, cortou para o meio e acertou lindo chute de fora da área que tocou no travessão esquerdo antes de entrar. Foi o oitavo gol do meia no Barcelona. Tem menos gols apenas que Paulinho, Suárez e Messi.

Autor de 57 gols em sua trajetória de sucesso pelo clube catalão, Iniesta por pouco não coroou sua despedida com gol. Passou perto de marcar aos dez minutos de jogo, quando arriscou chute de fora da área que tocou na rede pelo lado de fora.

A contagem mínima mostrou que a partida não foi fácil para o time catalão. A Real Sociedad marcou forte e teve nos pés de Willian José duas chances que dariam melhor sorte ao time caso entrassem no gol.

A notícia que pode ser ruim para o Barcelona e para a seleção francesa é a possível nova lesão de Dembélé, que deixou o gramado com dores no tornozelo após entrada dura Raúl Navas. Desde que chegou ao Barça, o atacante francês já se lesionou duas vezes. Ele está na lista da seleção do seu país para a disputa da Copa do Mundo na Rússia.