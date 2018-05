Venezuela: após reclamações, conselho eleitoral fala em "correções"

20/05/2018 | 18:00



A chefe do Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela, Tibisay Lucena, disse que as autoridades estão fazendo "correções" onde necessário após reclamações de que apoiadores do governo de Nicolás Maduro estão se envolvendo em proselitismo político perto de locais de votação. Lucena disse neste domingo que algumas reclamações sobre "centros políticos" foram avaliadas como válidas e os erros corrigidos. Lucena não deu detalhes sobre as queixas, mas disse que no geral elas não eram "nada em comparação com processos eleitorais anteriores".

Líderes da oposição dizem que apoiadores do governo estão violando a lei eleitoral venezuelana ao instalar tendas a menos de 200 metros dos locais de votação. Os eleitores dizem que esperam receber um bônus em dinheiro ou até mesmo um apartamento

escaneando nas barracas um cartão que possibilita acesso a subsídios do governo. A oposição afirma que tais movimentos são uma maneira de extorquir os venezuelanos a votar no presidente Nicolás Maduro. Fonte: Associated Press.