Temer se reúne com Padilha e Moreira Franco no Jaburu

20/05/2018 | 17:56



O presidente Michel Temer está reunido no fim da tarde deste domingo, no Palácio do Jaburu, com os ministros Eliseu Padilha (Casa Civil) e Moreira Franco (Minas e Energia).

A reunião acontece a dois dias do evento em que o MDB, partido de ambos, deve lançar o documento "Encontro Para o Futuro", com as propostas do partido para as próximas eleições.

No encontro da próxima terça-feira, Temer deve anunciar que desistiu de ser candidato à reeleição e anunciar apoio à candidatura presidencial pelo MDB do ex-ministro da Fazenda Henrique Meirelles.

Temer também recebeu nesta tarde os ministros Raul Jungmann (Segurança Pública) e Sérgio Etchegoyen (Gabinete de Segurança Institucional). Os dois deixaram o Jaburu logo após a chegada de Moreira e Padilha.