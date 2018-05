Irmãs siamesas unidas pela cabeça se recuperam após cirurgia

20/05/2018 | 17:53



A segunda cirurgia para separação das irmãs siamesas Maria Ysabelle e Maria Ysadora, de um ano e dez meses, unidas pela cabeça foi realizada neste sábado, 19. Desta vez, os bebês tiveram separadas parte das veias da cabeça.

A operação durou mais de oito horas e contou com a presença do neurocirurgião norte-americano James Goddrich, visto como referência na área. O procedimento, considerado bem-sucedido, foi realizado no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, no interior.

A família de Maria Ysabelle e Maria Ysadora é do Ceará e está com elas em Ribeirão desde o início deste ano. As meninas já passaram por uma cirurgia anterior e outras duas devem ser realizadas ainda neste ano.

Segundo o hospital, elas responderam bem ao segundo procedimento e permanecem na Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica. Uma entrevista coletiva com os médicos, para informar detalhes da cirurgia, deve ser realizada nesta segunda-feira, 21.