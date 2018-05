Grécia: polícia prende dois suspeitos de espancamento do prefeito de Tessalonica

20/05/2018 | 17:41



Duas pessoas foram presas como suspeitas de um ataque que deixou o prefeito de Tessalonica, segunda maior cidade da Grécia, hospitalizado, informou a polícia local neste domingo. Cerca de uma dúzia de pessoas atacou o prefeito de Tessalonica, Yiannis Boutaris, em uma cerimônia no sábado em homenagem às vítimas gregas de expurgos realizados pelos turcos durante a Primeira Guerra Mundial. Ele foi jogado no chão e chutado. "Eu vivi um pesadelo", disse Boutaris, de 75 anos, depois de receber alta do hospital no domingo. "Eles estavam me atingindo por toda parte, com punhos e pés."

O prefeito estava em estado de choque quando chegou ao hospital, onde recebeu tratamento por uma lesão na perna e contusões, disse a diretora do Hospital Geral Ippokratio

Vana Papachristodoulou. "Ele queria sair imediatamente, mas insistimos e o mantivemos durante a noite", disse ela.

Um dos suspeitos detidos é um homem de 36 anos com prisões anteriores por roubo, disse a polícia. O outro, de 20 anos, confessou o crime, dizendo estar irritado com uma declaração de que Boutaris fez recentemente sobre favorecer relações mais amistosas com a Turquia, disse a polícia. A polícia está procurando por mais suspeitos. O governo grego atribuiu o espancamento a "bandidos de extrema-direita". Os apoiadores do prefeito estão organizando uma manifestação para a noite de quarta-feira no local do ataque. Fonte: Associated Press.