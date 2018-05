Kate Middleton repetiu vestido pela terceira vez em casamento real.

20/05/2018 | 17:12



É consenso que Kate Middleton estava deslumbrante no casamento de Meghan Markle e Príncipe William!

E dá para acreditar que o vestido Alexander McQueen escolhido por ela foi reciclado?

Pois é, a duquesa usou o mesmo modelito em 2015, no batizado da Princesa Charlotte, e no ano seguinte, durante as comemorações do aniversário de Rainha Elizabeth II.

Nas três vezes, o que deu o tom diferente ao visual foram os acessórios.