Ana Clara fala sobre amizade com Anitta e revela conselhos da cantora, veja!

20/05/2018 | 16:12



Ana Clara, apesar de não ter conquistado o prêmio de um milhão e meio, já é a terceira maior celebridade do Instagram que já passou pelo Big Brother, ficando atrás somente de Grazi Massafera e Sabrina Sato. A ruiva viu sua vida virar do avesso e contou ao Jornal Extra como está lidando com a fama e revelou que tem uma conselheira mais que especial.

Não é novidade para ninguém que a estudante é uma grande fã de Anitta, tanto é que dias após o término do programa, ela foi convidada para subir no palco ao lado da cantora. Mas o que você provavelmente não sabe é que a Pimenta, como é conhecida pelos fãs, estava na casa da morena antes do show acontecer, e mais, Anitta a havia convidado para conversarem.

- Ela me chamou para ir na casa dela, e de lá fomos ao show. Nos falamos sempre pelo WhatsApp. Ela já me deu várias dicas de trabalho, falou para eu não largar a faculdade e das chateações que a gente tem na internet, revelou.

Não dá para negar que Anitta é especialista em lidar com os famosos haters na web, então a jovem está em boas mãos!

Ana Clara ainda revelou que sente muita falta de sua vida fora dos holofotes mas, apesar disso ela lembrou que há alguns anos, já fez um curso de teatro e sobre uma possível carreira de atriz revelou:

- Sempre tive a consciência de que é muito difícil ser atriz. É um caminho muito longo, trabalhoso. Não tem nada ainda. Mas se rolar, vai ser incrível, e ainda completou:

- As pessoas gostaram do que viram na casa, que sou eu. Então, se eu apareço representando um papel, não seria mais eu

Seja como atriz, apresentadora não restam dúvidas que ela tirará de letra, né?