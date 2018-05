Após agressão a jogadores, Sporting perde do Aves e é vice da Taça de Portugal

20/05/2018 | 15:36



Cinco dias depois das agressões de torcedores aos jogadores do elenco, o Sporting foi derrotado neste domingo e ficou com o vice da Taça de Portugal. Extremamente pressionado pelo comportamento dos vândalos, o clube ampliou sua crise ao ser derrotado pelo Aves por 2 a 0, em Oeiras.

Na terça-feira, cerca de 50 torcedores encapuzados e sem mostrar os rostos invadiram o CT do clube e interromperam uma sessão de treinos com protestos, seguidos de violência. Eles usaram tochas, barras de ferro e cintos para agredir os atletas e a comissão técnica.

Bas Dost, Acuña, Rui Patrício, William Carvalho e Battaglia, além do técnico Jorge Jesus e do auxiliar Raul José, teriam sido atingidos pelos torcedores. Deles, Dost foi quem levou a pior. Ele teria sido encurralado e jogado ao chão, antes de levar chutes, pontapés e golpes de ferro na cabeça. Por isso, havia a expectativa sobre a participação deles no jogo deste domingo.

Os cinco foram titulares. Até Bas Dost, que chegou a ter o nome descartado pela imprensa, iniciou entre os 11. Mas com a bola em jogo, o time, incomodado pela extrema pressão, não rendeu.

O Aves abriu caminho para o título logo aos 15 minutos. Em rápido contra-ataque pela direita, Alexandre Guedes aproveitou cruzamento da direita e mergulhou para marcar. O mesmo Guedes ampliou aos 26 da segunda etapa. Em novo contragolpe, ele recebeu pela esquerda, deixou Coates no chão e finalizou para a rede.

No desespero, o Sporting ainda diminuiu aos 39, quando Fredy Montero ganhou da marcação no corpo e finalizou bonito sobre o goleiro. Bas Dost ainda perdeu uma chance inacreditável, quando a partida estava em 2 a 0 para o adversário, sem goleiro.

Melhor para o Aves, que faturou o primeiro título de elite de sua história. Do lado do Sporting, ficam as dúvidas sobre o futuro. Nomes como Battaglia e Acuña já teriam pedido para rescindir o contrato com o clube. O técnico Jorge Jesus também deve sair.