Milan goleia e se garante nos grupos da Liga Europa; Crotone cai na Itália

20/05/2018 | 15:29



A rodada final do Campeonato Italiano foi boa para o Milan. O time de Milão arrasou a Fiorentina neste domingo com uma goleada por 5 a 1, de virada, no estádio San Siro, e se garantiu na fase de grupos da próxima edição da Liga Europa.

O atacante Cutrone, com dois gols, e o meia Bonaventura, autor do golaço que fechou a goleada, foram os destaques da vitória, que foi construída de virada com outros gols de Calhanoglu e Kalinic.

Com a goleada, o Milan se despede do torneio na sexta posição, com 64 pontos, quatro a mais que a Atalanta, que foi derrotada pelo Cagliari e terá que disputar as fases preliminares da Liga Europa. A outra vaga da Itália nos grupos da Liga Europa ficará com Lazio ou Inter de Milão, que duelam ainda neste domingo pela classificação à Liga dos Campeões.

Após uma campanha irregular na temporada em que perdeu o seu capitão, o zagueiro Davide Astori, morto em decorrência de uma parada cardíaca, a Fiorentina terminou a competição na oitava colocação, com 57 pontos.

Na parte de baixo da tabela, o último time a ser rebaixado foi o Crotone, que foi derrotado por 2 a 1 pelo vice-campeão Napoli e viu o SPAL, concorrente na luta contra a queda, vencer a Sampdoria por 3 a 1 e se manter na elite do futebol italiano. Verona e Benevento, que se enfrentaram neste domingo, com o placar final de 1 a 0 para o Verona, já haviam sido rebaixados com antecedência.

Nos outros jogos do domingo, o Torino derrotou o Genoa por 2 a 1, e a Udinese venceu o Bologna por 1 a 0. Além de Lazio x Inter de Milão, a outra partida que fecha a competição será Sassuolo x Roma. A equipe da capital já está garantida na Liga dos Campeões e joga para manter a terceira posição.