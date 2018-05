Cleo curte praia no Ceará e dá leve zoada em campanha promovida pela Globo!

20/05/2018 | 15:12



Depois de se lançar como cantora e de suar a camiseta para gravar seu primeiro clipe, da música Jungle Kid, Cleo Pires está curtindo o merecido descanso.

A artista passa uma temporada na praia Canoé, no Ceará, e não perdeu a oportunidade de dar uma leve zoada com a própria emissora, Globo.

No Instagram, Cleo compartilhou uma foto em que aparece no cenário paradisíaco e brincou com a campanha O Brasil Que Eu Quero, promovida pelo canal do plim-plim.

O Brasil que eu quero é poder acordar pleníssima todos os dias nesse lugar, escreveu. Na foto, Cleo aprece com vestido de malha, moletom, chinelos, óculos e pochete em tamanho máxi.