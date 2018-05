Whindersson Nunes emociona público ao relevar o destino de seu primeiro salário, confira!

20/05/2018 | 15:11



Whindersson Nunes, um dos maiores humoristas da atualidade, já mostrou que não deixa de lado a simplicidade apesar de todo o sucesso que vem conquistando. Neste domingo, dia 20, o Youtuber participou do programa Tamanho Família.

Sob o comando de Márcio Garcia, Whindersson levou consigo a esposa, Luísa Sonza, o pai e a mãe, para completar seu time que iria enfrentar o da família do cantor Gustavo Lima no game show. Apesar das brincadeiras, em certo momento foi difícil controlar as lágrimas e, com muita emoção, ele falou sobre as dificuldades enfrentadas pela família em sua infância.

O humorista revelou que com seu primeiro salário fruto do trabalho como comediante, ele comprou uma televisão para seu pai.

- Aí, o primeiro dinheiro que eu ganhei com a internet, eu mandei a mãe comprar uma tv para o pai. Não era um sonho dele ganhar uma televisão, mas só de você presentear uma pessoa que você gosta é gratificante, explicou.