Líder da Liga diz que há acordo com 5 Estrelas sobre novo governo da Itália

20/05/2018 | 14:46



O líder da Liga, Matteo Salvini, afirmou neste domingo que ele e o comandante do Movimento 5 Estrelas, Luigi Di Maio, chegaram a um acordo sobre seus nomes para um gabinete de ministros. Salvini disse que a dupla revelará suas escolhas ao presidente da Itália, Sergio Mattarella. Salvini afirmou ainda que ele e Di Maio concluíram que nenhum dos dois deve ser o próximo premiê.

A imprensa italiana diz que o presidente deve consultar os dois líderes políticos sobre a situação nesta segunda-feira. Onze semanas após a eleição parlamentar com resultado apertado, que gerou um impasse político, os dois partidos tentam formar um governo.

Caso Mattarella esteja convencido de que as escolhas podem gerar uma maioria sólida no Parlamento, o presidente pode conferir aos partidos um mandato para formar um novo governo. Fonte: Associated Press.