Com média 9,6°C, São Paulo tem madrugada mais fria do ano

20/05/2018 | 14:36



Com média de 9,6°C, a cidade de São Paulo registrou neste domingo, 20, a temperatura mais baixa do ano, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE). Em bairros afastados do centro, fez ainda mais frio.

De acordo com o CGE, os termômetros em Parelheiros e Capela do Socorro, no extremo da zona sul, chegaram a marcar 7°C e 7,5°C, respectivamente. Perus e Freguesia do Ó, na zona norte, registraram 8,9°C.

Esta foi a madrugada mais fria do ano, segundo o órgão da Prefeitura. Neste ano, o recorde de frio havia sido registrado no dia 21 de abril, com temperatura média de 12,5°C. Embora a previsão seja de sol e céu claro, a temperatura não deve subir durante o dia e a máxima prevista é de 18°C.

A queda brusca na temperatura acontece por causa de uma massa de ar frio de origem polar no Sudeste e Centro-Oeste do Brasil, afirma o CGE. Em São Paulo, o frio deve continuar nos próximos dias, mas sem previsão de chuva.

Na segunda-feira, 21, há expectativa de novo recorde de temperatura mínima, com previsão de 7°C para a capital. A máxima é de 18°C. Na terça, 22, os termômetros devem variar entre 9°C e 22°C.