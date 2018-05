Diego e Franciele são expulsos do Power Couple após ameaça de agressão!

20/05/2018 | 14:12



Franciele e Diego foram expulsos do Power Couple depois que o ex-BBB ameaçou agredir Anderson. De acordo com o colunista Maurício Stycer, depois de uma saída externa da qual tiveram direito, Diego o marido de Munik discutiram por causa do caminho escolhido pelo motorista da van, que os levava de volta ao confinamento, e o bate-boca acabou em briga séria.

Dentro da casa, Marlon teve que segurar Diego para impedir que houvesse agressão física e o cantor chegou até a deslocar seu ombo por causa da força que fez.

- Se não me segurarem vou arrebentar a sua cara, exaltou o marido de Franciele, de acordo com o colunista.

A briga deverá ir ao ar no episódio desta segunda-feira, dia 21.