Fã de Sandy revela que já tentou ir à velório de cantor para chegar perto de sua musa, entenda!

20/05/2018 | 14:12



Dizem que amor de fã atravessa fronteiras e só quem já teve algum ídolo pode dizer como é! Por isso é normal famosos terem histórias inusitadas com fãs extremamente apaixonados. Desta vez, uma admiradora de Sandy roubou a cena e revelou que já chegou a tentar ir ao velório para se aproximar da cantora.

A jovem, que não teve seu nome revelado, revelou seus feitos durante o episódio do programa Altas Horas, exibido no último sábado, dia 20. Sandy foi uma das convidadas e é claro que sua fã número um não poderia perder a oportunidade de ter mais um contato com seu ídolo. Porém a fama da garota chegou aos ouvidos do apresentador Serginho Groisman, que foi até à plateia e perguntou sobre suas histórias:

- Eu virei coroinha do padre Marcelo para te seguir porque você ia nas missas. O meu pai disse que lá não era um lugar para chorar, daí eu passei mal e ele me colocou no camarim. Eu entrei, tirei foto e desmaiei, contou.

Sandy ainda falou que se lembrava dela pois todas as vezes que elas se encontravam, a jovem não conseguia conter a emoção e caia no choro. Ela não parou por aí:

- Eu era apaixonada por um cara e uma revista falou que a Sandy só tinha beijado aos 15, só que é mentira. Por diversas vezes a gente teve oportunidade de ficar e eu não fiquei porque eu falava, 'a Sandy só beijou com 15. Me espera'. Ele não me esperou. Perdi, é claro que até mesmo a cantora caiu na gargalhada!