Sabrina Sato organiza festa surpresa com o tema MMA para Duda Nagle: Papai campeão

20/05/2018 | 14:12



Duda Nagle completou 35 anos na última quinta-feira, dia 17, mas só foi soprar as velinhas no sábado, dia 19, em uma festa surpresa organizada pela noiva e cunhada, Sabrina e Karina Sato.

Nos Stories, o casal, que está à espera da primeira filha, fez questão de registrar cada detalhe da comemoração, com a temática MMA.

Mamãe, papai e avó - todos de primeira viagem! Sabrina, Duda e Leda Nagle posaram juntos e ainda fizeram caras e bocas para as câmeras, a família toda reunida!

Tudo perfeito! Parabéns! Que tudo se realize em sua vida como sempre sonhou, foram os votos de Kika Sato, sogra do aniversariante.

A decoração era de nocautear! Assinada pela empresa Festeiro Decora, a mesa tinha até a um par de luvas. Detalhe especial para o bolo, idealizado por Mariana Junqueira, que tinha os escritos: UFC - papai campeão.

Cada detalhe da festa dialogava com o tema. Os doces foram produzidos pela Doce Tami, Doce Tentação e Caramellato, decorados com cinturões do UFC e luvinhas de boxe.