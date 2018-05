Famosos se reúnem em bar-mitzvah de Joaquim, filho de Luciano Huck e Angélica,

20/05/2018 | 14:12



Parece que foi ontem que Angelica dava luz ao seu primeiro filho, Joaquim, mas é só impressão mesmo! O primogênito, ao completar 13 anos de idade, ganhou uma grande festa em celebração ao seu bar-mitzvah que aconteceu no último sábado, dia 19.

Angelica e Luciano não pouparam esforços para tornar o momento, que é muito importante e simbólico na comunidade judaica, inesquecível para Joaquim. A animação da festa ficou por conta do Dj Alok que agitou a noite, mas o que chocou mesmo os convidados foi a mesa de sobremesas, Regina Casé registrou e ainda comentou: -Eu estou chocada com a mesa de sobremesas, caraca! Olha isso!.

Diversos famosos foram prestigiar o momento e não perderam a oportunidade de registrar tudinho! Francisca Pereira, esposa de Tiago Pereira, Grazi Massafera e Paolla Oliveira posaram juntas exibindo os belos vestidos longos!

Quem também marcou presença foram as atrizes Mariana Ruy Barbosa, Carolina Dieckmann e Juliana Paes! Marina ainda não perdeu a oportunidade de tirar uma foto ao lado de uma das grandes jornalistas do Brasil, Glória Maria! A ruiva não escondeu que se jogou na festa e postou o clique em seu Instagram no colo do maridão, Xande Negrão, e escreveu: Depois de alguns drinks em um sábado a noite..., fofos!

Otaviano Costa e Flávia Alessandra também curtiram a festa ao lado das filhas e ainda caíram na pista, que família maravilhosa!