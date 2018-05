Vasco volta aos treinos e Henrique pede calma no Chile por vaga na Sul-Americana

20/05/2018 | 14:04



O Vasco já deixou para trás o empate de sábado diante do Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro. Neste domingo, o elenco cruzmaltino se reapresentou em São Januário e realizou o primeiro treinamento visando o duelo diante da Universidad de Chile, terça-feira, em Santiago, pela Libertadores.

Eliminado da competição, o time carioca sonha com a terceira colocação do Grupo E, que lhe daria uma vaga na Copa Sul-Americana. Para isso, precisa vencer por qualquer placar que não seja 1 a 0. Por mais que precise marcar pelo menos dois gols para garantir classificação para o torneio, a ordem é ter calma no Chile.

"Procuramos sempre ter organização em tudo que fazemos. Então, precisamos pensar gol a gol, jogada a jogada. Se entrarmos em campo pensando em fazer dois ou três gols, não iremos conseguir marcar nenhum. Precisamos ter calma e fazer uma boa leitura de jogo, assim como fizemos contra o Flamengo. Precisamos da vitória para conquistarmos um lugar na Sul-Americana e vamos em busca dela", declarou o lateral Henrique.

O Vasco é o lanterna da chave, com apenas dois pontos, três atrás da Universidad de Chile. Se vencer por 1 a 0, o time carioca se igualará ao adversário em pontos e em todos os critérios de desempate. Segundo o regulamento da Conmebol, a classificação, então, ficaria com os chilenos, por estarem mais bem colocados no ranking da entidade.

Por isso, o Vasco tem a necessidade de vitória marcando ao menos dois gols. Para que isso seja possível, Henrique pediu a mesma atitude que o time teve diante do Flamengo, no empate por 1 a 1, quando deixou para trás a péssima fase com uma atuação que rendeu elogios do técnico Zé Ricardo.

"Fizemos uma boa partida e tivemos chances de sair do Maracanã com uma vitória, somando mais três pontos na tabela, mas infelizmente não conseguimos. Trabalhamos com o intuito de neutralizar os pontos fortes do Flamengo e acredito que conseguimos. Nossa defesa foi muito bem. Agora teremos uma semana importante pela frente. É preciso muita concentração, pois esses jogos exigem isso", avaliou o lateral.