Ágatha/Duda e Evandro/André vencem finais e faturam título na etapa de Itapema

20/05/2018 | 12:45



O Brasil comemorou o título da etapa de Itapema do Circuito Mundial de Vôlei de Praia tanto no masculino quanto no feminino. A manhã de festa na cidade catarinense começou com a conquista de Ágatha e Duda. Pouco depois, Evandro e André também fizeram sua parte e levantaram o troféu da competição.

Na decisão feminina, Ágatha e Duda precisaram de apenas 36 minutos para passarem pelas suíças Heidrich e Verge-Depre por 2 sets a 0, com parciais de 21/19 e 21/17. Este foi o segundo título delas no Circuito Mundial, o segundo em terras brasileiras, repetindo o que fizeram no Rio de Janeiro no ano passado.

"É incrível a alegria que estamos sentindo, uma sensação muito especial vencer com minha família aqui presente. Tem aquele algo a mais. A família da Duda também está presente, amigos que vieram de longe, tudo isso faz a gente se emocionar. Aproveitamos esse momento para agradecer esse carinho, estamos felizes e completas pois essas pessoas estão perto", declarou Ágatha.

Minutos depois da conquista, o Brasil entrou em quadra pela decisão do masculino, representado por Evandro e André. E a dupla também fez bonito. Diante dos noruegueses Sorum e Mol, venceu por 2 sets a 0, com parciais de 21/18 e 21/16, em 37 minutos de partida.

"Acho que a gente teve bastante paciência no jogo, estava ventando, o bloqueador da Noruega é muito bom. Eu acho que o diferencial mesmo é a torcida de Itapema", celebrou Evandro em entrevista à TV Globo.

A festa brasileira só não foi completa porque as duplas do País perderam na decisão do terceiro lugar, tanto no masculino quanto no feminino. Entre as mulheres, Maria Elisa e Carol Solberg caíram diante das canadenses Heather Bansley e Brandie Wilkerson por 2 sets a 1, com parciais de 21/18, 18/21 e 15/11. Já entre os homens, Vitor Felipe e Guto perderam para os poloneses Kantor e Losiak em sets diretos: 21/19 e 21/17.

A etapa de Itapema é da categoria quatro estrelas do Circuito Mundial e distribuiu US$ 150 mil aos atletas, com as duplas campeãs nos dois naipes recebendo US$ 20 mil e somando 800 pontos para o ranking, que define os campeões da temporada.