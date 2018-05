Gosto da direção do diálogo com a China na questão comercial, diz Kudlow

20/05/2018 | 11:26



Diretor do Conselho Econômico Nacional dos Estados Unidos, Larry Kudlow afirmou que avalia como positivo o rumo do diálogo na questão comercial entre seu país e a China. "Gosto da direção em que estamos indo", comentou, durante entrevista à rede ABC News neste domingo.

Kudlow negou que as duas nações tivessem chegado a algum tipo de acordo, o que segundo ele nem era previsto. "Há, sim, um comunicado conjunto entre os dois grandes países. Isso é tudo."

Principal assessor do presidente Donald Trump na área econômica, Kudlow informou que o secretário de Comércio, Wilbur Ross, deve viajar à China para discutir avanços em algumas áreas, como energia, agricultura e manufatura. "Isso nos dá oportunidade para grandes aumentos nas exportações", disse.

Washington e Pequim divulgaram um comunicado conjunto no sábado, após a volta da delegação chinesa de uma visita à capital americana. Os chineses se recusaram a aceitar metas ou montantes específicos para a redução do déficit comercial dos EUA com a China, mas a nota diz que os dois lados concordaram "com aumentos significativos nas exportações agrícolas e energéticas dos Estados Unidos". Também afirma que foi discutida a expansão do comércio de bens manufaturados e serviços e que houve um consenso sobre a necessidade de se criar condições favoráveis para aumentar os intercâmbios comerciais bilaterais.