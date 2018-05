Palavra do leitor

Do Diário do Grande ABC



A Segurança pública é questão central na maioria dos programas de governo, em todas as esferas federativas. É assunto que exige toda nossa atenção, enquanto cidadãos, e demanda informação, planejamento, execução e avaliação. Aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado, o Brasil caminha para a criação do Susp (Sistema Único de Segurança Pública). A princípio, o Susp estabelece trabalho integrado das polícias Federal, Rodoviária Federal, Civil, Militar, Corpo de Bombeiros, guardas municipais, agentes penitenciários, agentes socioeducativos e peritos, respeitados os limites legais e a atribuição de tarefas. As informações deverão ser compartilhadas e os registros, padronizados. Serão usados critérios técnicos na aplicação dos fundos nacionais de Segurança pública e do penitenciário. É importante passo.

A Constituição Federal atribui a responsabilidade sobre a Segurança pública à União, no âmbito de financiamento e do exercício das polícias Federal e Rodoviária Federal; e do Estado, quanto às polícias Civil e Militar e Corpo de Bombeiros. As políticas públicas da forma que estão não dão conta de resolver a falta de Segurança a que estamos sujeitos diariamente. É isso o que importa para a pessoa que perde um ser amado em morte violenta; tem seu celular, carteira, bolsa ou carro levados; para o empresário ou comerciante que amarga o prejuízo de assalto, roubo ou furto.

No que se refere ao financiamento, tema extremamente relevante, o Brasil ‘gastou’ 1,38% do PIB (Produto Interno Bruto), em 2017. Gasto majoritariamente em medidas que não têm a prevenção como objetivo principal. O que mais têm levado à prisão são os crimes relacionados de alguma maneira ao tráfico de drogas. Isso requer repressão, inclusive ao tráfico de armas, rastreamento tecnológico dos desvios de recursos e origem de dinheiro. Também requer estratégias de inteligência, que reprimam a origem do tráfico e informem aos usuários sobre os riscos da dependência química, questão de Saúde pública, além de oferecer alternativas de formação profissional, Educação e acesso ao mercado de trabalho. Óbvio que não é tão simples, uma vez que o tráfico oferece ganhos mais atraentes e de menor esforço. É essa complexidade que exige mais investimentos e a participação do povo nas decisões relacionadas, tanto para elaboração de políticas públicas mais efetivas como na capacitação dos profissionais da Segurança cidadã, melhores remuneração, condições de trabalho, equipamentos e estrutura.

Da nossa parte, com a restrição dos limites do âmbito municipal, temos acompanhado de perto esse tema e ampliado o debate, para que possamos elaborar legislação eficiente e de bons resultados.



Almir Cicote é vereador e presidente da Câmara Municipal de Santo André.

Poetisa

Agradeço a este Diário pela publicação de minha poesia Mágoas de Mãe (Cultura&Lazer, dia 13). Mostrei a meu neto Vinícius, 20 anos, que ficou sensibilizado e disse-me, com amor e carinho: ‘Vó, te amo muito, muito mesmo’. Não é a primeira vez em que recebo demonstrações de carinho dele e de outros netos também. Essa poesia foi escrita em maio de 1990. Quando a mostrei à minha quarta filha, Rosana, ela exclamou: ‘Nossa, mãe!’. Em seguida escrevi outra poesia, a Resposta Filial. Obrigado, Senhor, por todos os benefícios que até hoje tenho recebido.

Maria Thereza José

Santo André



Pichação

Ótima iniciativa do prefeito de São Bernardo, Orlando Morando, com a lei contra pichadores, que emporcalham nossa cidade. Agora, espero que ele também mande retirar as placas colocadas nas calçadas, principalmente nas esquinas, que tiram a visão dos motoristas, como, por exemplo, na da Avenida Barão de Mauá com a Praça Ibrain Nobre, ou na da Rua Continental com Avenida Kennedy.

Fernando Ramalho

São Bernardo



Fanatismo

Define-se fanatismo como o estado psicológico de fervor excessivo e irracional, historicamente associado a motivações de naturezas religiosa e política. De modo geral, o fanático cultiva a dicotomia bem/mal, onde o mal reside naquilo e naqueles que contrariam seu modo de pensar. Exemplos não nos faltam na história. A religião serviu e serve como pretexto para perseguições, torturas e assassinatos, dos cruzados medievais aos fundamentalistas do século 21. A política foi e é desculpa para inúmeras violências contra opositores, facilmente identificável nos expurgos Stalinistas, no Macarthismo, na Revolução Cultural Chinesa. No Brasil, dividido entre ‘coxinhas’ e ‘petralhas’, fica evidente o risco para o debate democrático civilizado. Em época em que o mundo assiste a homens-bomba, atentados terroristas, manifestações racistas, urge pensarmos seriamente nesse fanatismo tupiniquim.

Vanderlei A. Retondo

Santo André



Venha, outubro!

O povo não vê a hora de chegar outubro, mês das eleições, para fazer limpeza de fio a pavio na Câmara dos Deputados, que agora está querendo aprovar mais municípios no País, a fim de que a população continue sustentando mais cabidões de emprego e vagabundos. Já passou da hora de dar basta nessa palhaçada, acabar com mais mordomias e passar a Nação a limpo. Acorda, Brasil! Vamos sair desse pesadelo que parece não ter fim.

Sérgio Antônio Ambrósio

Mauá



Ausência

Em nome da Associação Pró-Memória de Ribeirão Pires, recebi, por intermédio do professor João Paulo de Oliveira, livro muito bem elaborado de autoria de Walter Adão Carreiro, intitulado Diadema: Em Cada Esquina uma História. Curioso, procurei ver se existia alguma rua com a denominação da nossa cidade de Ribeirão Pires. Talvez tenha sido lapso dos edis.

Octavio David Filho

Ribeirão Pires



Uma luz

Quero parabenizar o juiz federal Haroldo Nader, de Campinas, no Interior, por sua atitude tão sensata em suspender os benefícios do ex-presidente Lula. A continuação do mesmo seria inexplicável. Inclusive, entendo que qualquer político, uma vez que cometeu crime, deveria perder tanto o cargo como os benefícios. E mais. Perder também a possibilidade de ter novamente cargo público. Felizmente estamos vendo no fim do túnel um Brasil com a possibilidade de renovação. Vamos torcer e mudar o que couber a nós nas próximas eleições. Deus nos abençoe!

Rosângela Caris

Mauá