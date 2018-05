Não foi encontrado qualquer sinal de conluio com Rússia na campanha, diz Trump

20/05/2018 | 10:57



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, usou sua conta oficial no Twitter para novamente reclamar neste domingo do que considera uma "caça às bruxas", na investigação sobre o suposto envolvimento da Rússia na última campanha presidencial americana, na qual ele derrotou a ex-secretária de Estado Hillary Clinton. Trump afirmou que não foi encontrado qualquer indício de conluio com Moscou, mas autoridades continuam a gastar dinheiro para apurar esse caso.

O presidente americano sugeriu que a apuração possa ter como meta atrapalhar a campanha eleitoral de seu Partido Republicano nas eleições legislativas deste ano. Ao mesmo tempo, criticou o fato de que não teriam sido apurados devidamente problemas na conduta de Hillary, que de acordo com Trump apagou 33 mil e-mails e recebeu US$ 145 milhões enquanto era secretária de Estado.

As mensagens do presidente começaram com um comentário crítico sobre uma reportagem do New York Times, segundo a qual a investigação sobre a suposta interferência russa na eleição se volta agora também para outras partes do mundo. Segundo o jornal, assessores da campanha de Trump se reuniram com um enviado de duas nações do Golfo Pérsico que teria oferecido ajuda na disputa eleitoral.