O pecado da omissão

Do Diário do Grande ABC



20/05/2018 | 11:00



É assustadora a evidência que salta do levantamento feito pela equipe do Diário no banco de dados do Disque 100, o telefone de denúncias do Ministério dos Direitos Humanos. No ano passado, quarenta por cento das chamadas provenientes do Grande ABC incluíam negligência, ou seja, quase metade dos casos relatados de violação a princípios básicos em uma das sete cidades da região podia ter sido evitada com a interferência adequada de terceiros. É preciso discutir com seriedade e rapidez quais razões estimulam essa inanição perversa.

As sensações de injustiça e impunidade que, não sem fundamento, permeiam a sociedade brasileira certamente impulsionam o desprezo que boa parte da população nutre pelos direitos humanos. Sem acreditar na eficiência dos instrumentos legais de punição, algumas pessoas tendem a considerar normais a aplicação de penas alheias às que constam do ordenamento jurídico. Em resumo, a barbárie.

Descer aos detalhes do levantamento colhido pela reportagem junto ao Ministério dos Direitos Humanos só torna o ambiente ainda mais aflitivo e angustiante. Um quarto de todas as queixas registradas por moradores do Grande ABC nos 12 meses do ano passado envolve idosos. Também são vítimas de maus-tratos crianças e adolescentes, negros e LGBTs, além de moradores de rua. A violência não poupa ninguém.

A história fica ainda mais aterrorizante quando especialistas apontam quem são os omissos, cuja intervenção poderia, em tese, evitar que direitos humanos fossem desrespeitados: médicos e pais! Como conceber que profissionais da saúde e integrantes da própria família possam ser responsáveis pelos maus-tratos? E o recrudescimento da indiferença com que a sociedade encara a dor alheia turva a esperança de dias melhores. Tristes tempos. Como bem disse o ativista norte-americano Martin Luther King (1929-1968), ele mesmo vítima fatal da intolerância racial que envergonhou os Estados Unidos no século passado, o que assusta não é a violência de poucos, mas a omissão de muitos!