Barbieri lamenta perda da liderança e admite 'insatisfação' com empate do Fla

20/05/2018 | 09:55



O técnico Maurício Barbieri não escondeu a insatisfação com o empate do Flamengo no clássico diante do Vasco, sábado, pelo Campeonato Brasileiro. Ele lamentou a perda da liderança da competição para o Atlético-MG e admitiu que não gostou da atuação de seus comandados.

"Nos incomoda muito (perder a liderança). Nosso objetivo era buscar a vitória. Sabemos que eles tiveram a semana inteira para preparar, mas o nosso sentimento no vestiário é de insatisfação. Nosso objetivo era ficar na liderança, mas sabemos que o campeonato é longo e temos condições de voltar para o primeiro lugar", declarou.

Vinícius Júnior abriu o placar para o Flamengo, mas, pouco depois, Wagner empatou. Henrique Dourado teve mais uma atuação ruim e ficou marcado pelo gol marcado em impedimento, no qual demorou para perceber que a arbitragem havia anulado o lance. O próprio Barbieri reconheceu a atuação ruim do atacante.

"O Henrique vinha fazendo muitos bons jogos, hoje não foi uma das melhores partidas dele, mas também temos fazer com que a bola chegue melhor para dele dentro da área. Ele teve uma chance e guardou, o lance foi polêmico, mas ele guardou. Hoje, infelizmente, não conseguimos aproveitar", considerou.

Se o resultado não foi o esperado, Vinícius Júnior teve motivos para comemorar. Afinal, ele marcou seu primeiro gol diante do rival no Maracanã. Mas o garoto de 17 anos também lamentou bastante o empate.

"O empate é muito ruim, queremos sempre os três pontos para manter a liderança. Agora vamos mudar a chave para jogar contra o River e fazermos uma excelente partida lá na Argentina, para buscarmos a liderança na Libertadores", comentou, já mirando a partida de quarta-feira em Buenos Aires.