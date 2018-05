Willian inicia sequência com gol e chance perdida na vitória diante do Bahia

20/05/2018 | 08:22



Com a viagem do atacante Borja para a Colômbia, para iniciar a preparação para a Copa do Mundo neste domingo, o atacante Willian vai ganhar uma sequência no ataque do Palmeiras. Neste sábado, na vitória diante do Bahia, por 3 a 0, no Allianz Parque, ele ganhou a primeira oportunidade no lugar de Dudu, que cumpriu suspensão.

Embora tenha iniciado a vitória logo aos dois minutos, completando passe de Borja, o atacante errou um gol incrível na etapa final, quando a partida já estava definida. Após passe de Keno, ele chutou no travessão mesmo sem goleiro.

"Se a gente tiver a oportunidade, a gente quer fazer um, dois, três. A gente é atacante e é cobrado por isso. Recebi a bola do Keno, cheguei no tempo certo, dei a batida correta, mas infelizmente a bola subiu. Não fui relaxado, porque estava tão fácil. É um gol que a gente não pode errar", afirmou o atacante após a partida.

Como o próprio técnico Roger Machado afirmou, antes do início do jogo, a entrada de Willian no lugar de Dudu era uma alteração que não comprometia o poder ofensivo já que o reserva era "um 12º titular". Dos 30 jogos do Palmeiras no ano, o atacante não foi utilizado em apenas duas partidas. Com o gol deste sábado, ele completou sete na temporada - é um dos artilheiros do time.

Se Borja for confirmado entre os 23 atletas que representarão a Colômbia na Rússia, Willian deve assumir o papel de centroavante do time pelo menos até a parada da Copa. Pelo Campeonato Brasileiro, o Palmeiras enfrenta Sport (casa), Cruzeiro (fora), São Paulo (casa), Grêmio (fora), Ceará (fora) e Flamengo (casa).

Pela Copa do Brasil, os palmeirenses recebem o América-MG, na próxima quarta-feira, pelo jogo de volta das oitavas de final - o jogo de ida foi 2 a 1 para o Palmeiras. "Nosso objetivo é estar entre os primeiros até a parada para a Copa. Fizemos o nosso dever e estamos no caminho certo", disse o atacante.