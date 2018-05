Com time misto no Recife, Walter tenta aproveitar chance no gol do Corinthians

20/05/2018 | 07:30



Walter será a principal novidade do Corinthians para enfrentar o Sport, neste domingo, às 16 horas, na Arena Pernambuco, no Recife, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O goleiro vai estrear na temporada e espera aproveitar a ida de Cássio à seleção brasileira - ficará fora por oito jogos - para mostrar que é merecedor de ser substituto imediato da meta alvinegra e também aparecer para outros clubes.

O técnico Fábio Carille tem feito um rodízio no banco de reservas entre Walter e Caíque. O goleiro titular neste domingo sofreu uma lesão em novembro do ano passado e só voltou aos treinamentos em março.

Já Caíque teve bom momento e foi bem quando exigido. Apesar disso, o treinador deve apostar na experiência de Walter, com 30 anos. No ano passado, o experiente goleiro ficou próximo de acertar com o São Paulo, mas a contusão frustrou os planos do jogador, que tem apenas 5% de seus direitos econômicos ligados ao clube.

O jogo também pode marcar a despedida de Fábio Carille. A chance é pequena, mas existe. O treinador vai se reunir no começo desta semana com seus representantes para acertar os detalhes e dar "sim" ao Al Hilal, da Arábia Saudita. Porém, existe a possibilidade dele ainda dirigir a equipe até a Copa do Mundo ou no duelo contra o Millonarios, na quinta-feira, pela Copa Libertadores.

Além de Cássio, também foram poupados o zagueiro paraguaio Balbuena, o lateral Sidclei, o volante Maycon, os meias Jadson e Rodriguinho e os atacantes Romero e Emerson Sheik.