De volta ao Maracanã, Fluminense joga contra o Atlético-PR pela reabilitação

De volta ao estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, após dois jogos longe do seu torcedor, o Fluminense recebe o Atlético Paranaense neste domingo, às 19 horas, buscando se reabilitar no Campeonato Brasileiro após a derrota no clássico para o Botafogo. O duelo é válido pela sexta rodada da competição.

Apesar de vir de duas derrotas - além do revés para o Botafogo, foi derrotado pelo Nacional Potosí, mas avançou na Copa Sul-Americana -, o clima é bom no Fluminense e o elenco pôde aproveitar a semana tranquila para descansar e treinar. Antes, passou por uma maratona de jogos e viagens, em especial à Bolívia, que trouxe desgaste aos jogadores.

O time tem feito bons jogos e agradado o técnico Abel Braga. No Brasileirão são duas vitórias, um empate e duas derrotas. Assim, o time carioca soma sete pontos e precisa da vitória para embalar no torneio e voltar a figurar entre os primeiros colocados.

Abel Braga destacou a importância de regressar ao Maracanã, onde a equipe também fará o próximo jogo contra a Chapecoense. "Jogar no Maracanã é sempre bom. Agora o torcedor está valorizando esse time que joga com alma e está bem na competição".

A má fase do time paranaense, que não vence há sete jogos, não significa que o Fluminense terá facilidade no duelo. Abel Braga elogiou o técnico Fernando Diniz e previu dificuldade no confronto em razão da forma como o adversário atua.

"Fernando é um ótimo treinador, joga de um jeito, tem a ideia dele, mas a minha é bem diferente. É uma maneira de jogar que dificulta. Se jogar só com alma não adianta. Tem que ter inteligência", analisou. "A posse de bola deles é muito forte, eu troco a posse de bola pela verticalidade na maioria das vezes", completou.

Dois desfalques são certos no Fluminense: o lateral-esquerdo Ayrton Lucas, com estiramento na coxa direita, e o zagueiro Ibañez, que está em fase final de recuperação de uma lesão e ainda não foi liberado pelo departamento médico. O próprio Abel Braga confirmou que o defensor está fora.

Marlon entra no lugar de Ayrton Lucas, que só deve retornar após a Copa do Mundo, e Luan Peres, titular contra o Botafogo, tem boas chances de ser mantido na zaga ao lado de Renato Chaves e Gum.