Vitória enfrenta o Ceará para deixar zona de rebaixamento e aliviar pressão

20/05/2018 | 06:00



Após conquistar o primeiro triunfo no Campeonato Brasileiro, o Vitória encara o Ceará neste domingo, às 11 horas, no estádio Barradão, em Salvador, para voltar a ter paz. Um novo triunfo no confronto, pela sexta rodada da competição, pode significar a saída do time da zona de rebaixamento e aliviar a crise que foi ampliada no meio da última semana.

Após um início oscilante no torneio, o Vitória venceu a primeira partida apenas na última rodada, quando derrotou o Vasco por 3 a 2, no Rio de Janeiro. Com o triunfo, chegou aos quatro pontos e ocupa a 18.ª posição na tabela de classificação.

Quando a crise que estourou após a eliminação da Copa do Brasil para o Corinthians parecia que seria abafada com o triunfo sobre o Vasco, o time baiano sofreu um revés duro. Levou 3 a 0 do Sampaio Corrêa na última quarta-feira, no Maranhão, pelas quartas de final da Copa do Nordeste, e voltou a viver dias conturbados.

O revés em São Luis foi tão sentido que desencadeou uma série de problemas para o clube. Primeiro, o técnico Vagner Mancini discutiu com torcedores no desembarque da delegação em Salvador e relatou, depois, ter sofrido ameaças após o número de seu celular ter vazados nas redes sociais. Os torcedores pediram a saída do goleiro Caíque do time.

Depois da derrota para o Sampaio Corrêa veio a demissão de Erasmo Damiani, diretor de futebol responsável pelas 16 contratações que o clube fez nesta temporada. "Tínhamos consciência da sua pouca experiência no futebol profissional. Alguns desses objetivos não foram atingidos até esse momento na avaliação que fizemos. E entendemos que é absolutamente normal no futebol que modificações sejam feitas", explicou o presidente do Vitória, Ricardo David, em entrevista coletiva na última sexta-feira.

Uma das torcidas organizadas do Vitória ainda usou as redes sociais para emitir um comunicado criticando Vagner Mancini e pedindo o afastamento de alguns jogadores que "não têm as mínimas condições de vestir a camisa do Vitória". Pedro Botelho, Alexander Baumjohann, Belusso e Denílson são os jogadores citados no comunicado.

Em meio a todo esse clima de turbulência, Vagner Mancini quebra a cabeça para montar o time titular. Com toda a pressão em cima de Caíque, a expectativa é que o goleiro Elias faça a sua estreia no Vitória. O arqueiro, que veio da Chapecoense, foi contratado na última semana, está regularizado e apto a jogar neste domingo.

André Lima, que voltou ao time titular em grande estilo com os dois gols fundamentais no triunfo sobre o Vasco, deve ser mantido na equipe. Lucas Fernandes também foi bem e pode ganhar uma chance entre os titulares.