Barco holandês Team Brunel vence regata interna da Volvo Ocean Race em Newport

19/05/2018 | 23:51



O barco Team Brunel venceu neste sábado a "In-Port Race" de Newport, disputada nas águas de Rhode Island, nos Estados Unidos. A embarcação holandesa conseguiu sair na frente dos adversários na largada e sustentou a liderança da disputa, que não conta pontos para a Volvo Ocean Race, a regata de volta ao mundo.

A In-Port Race é realizada entre uma etapa e outro da competição e serve como critério de desempate. É como um campeonato interno dentro da disputa, uma forma de as embarcações testarem os seus equipamentos antes de pegarem alto-mar.

Na disputa em Newport, então, o Team Brunel se deu melhor, sendo seguido pelo espanhol Mapfre, na segunda posição. Já o Vestas 11th Hour Racing, um barco dinamarquês e norte-americano, foi o terceiro colocado. "Sabíamos que o início seria crucial", disse o neozelandês Peter Burling, do Team Brunel. "Saímos muito bem e isso tornou a nossa vida bastante fácil".

O SHK / Scallywag, fechou essa disputa em quarto lugar, seguido pelo chinês Dongfeng Race Team. O holandês Team AkzoNobel, da brasileira Martine Grael, foi o penúltimo colocado, só ficando à frente do Turn the Tide on Plastic, uma embarcação da ONU.

Líder na classificação geral, o Mapfre também lidera a disputa paralela, das In-Ports Races, com 50 pontos, seguido por Dongfeng Race Team, com 42, Team Brunel, com 36, e AkzoNobel, com 35.

Neste domingo, se iniciará a nona das 11 etapas da Volvo Ocean Race. Os barcos deixarão Newport e vão seguir rumo a Cardiff, no País de Gales. A travessia terá 3.300 milhas náuticas (cerca de 6.100 quilômetros) e possui pontuação dobrada.