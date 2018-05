Irã vence Usbequistão em amistoso preparatório para a Copa do Mundo

19/05/2018 | 22:34



Em preparação para a Copa do Mundo, o Irã disputou neste sábado um amistoso em Teerã e se deu bem. No único compromisso dentro do seu território antes do torneio na Rússia, a equipe dirigida pelo português Carlos Queiroz superou a seleção do Usbequistão por 1 a 0.

O confronto com a equipe usbeque traz boa memórias para os iranianos, pois foi exatamente contra ela que a seleção conquistou a sua classificação para o torneio na Rússia, em maio de 2017, com um triunfo por 2 a 0.

Agora, então, as equipes se reencontraram, com o Irã tendo em mente a sua quinta Copa do Mundo, sendo a segunda consecutiva. E dessa vez o triunfo foi mais magro, com o único gol sendo marcado por Rouzbeh Cheshmi, de cabeça, após cobrança de escanteio, aos 17 minutos do primeiro tempo.

No último domingo, Queiroz chamou 35 jogadores na lista preliminar de convocados do Irã para a Copa do Mundo, em uma relação que precisará ser reduzida para 23 nomes até 4 de junho. Até lá, a seleção fará mais dois amistosos, em 28 de maio, contra a Turquia, em Istambul, e no dia 2, contra a Grécia, em Atenas.

Já na Rússia, o Irã disputará amistoso com a Lituânia em 8 de junho. No Grupo B da Copa, a equipe vai estrear no dia 15, contra a seleção de Marrocos. Depois, fará jogos com a Espanha, no dia 20, e Portugal, no dia 25.