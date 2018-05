Com Diego Souza e Anderson Martins, Aguirre divulga relacionados do São Paulo

19/05/2018 | 19:48



A principal novidade na lista de relacionados do São Paulo para o clássico com o Santos é o retorno do meia Diego Souza. Ele está recuperado e fica à disposição do técnico Diego Aguirre para o confronto deste domingo, às 16 horas, no Morumbi, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro.

Diego Souza está livre de um edema na coxa esquerda que o tirou da última partida do São Paulo, contra o Bahia, no último domingo. O zagueiro Anderson Martin também se recuperou de uma pancada na coxa esquerda e voltou a ser relacionado por Aguirre.

Neste sábado, Aguirre usou a última atividade antes da partida para realizar um trabalho físico sob a supervisão do preparador Fernando Piñatares no CT da Barra Funda. Além disso, comandou uma atividade tática, focada na posse de bola com superioridade numérica.

A segunda parte do trabalho teve os jogadores que devem começar o clássico treinando bolas paradas defensivas e ofensivas. O tradicional "rachão" encerrou as atividades antes do previsto em razão da forte chuva que caiu em São Paulo.

"Tivemos uma semana muito boa de trabalho e aproveitamos bem esse período. Que amanhã a gente consiga fazer um grande jogo e seja corado com uma importante vitória", disse Jucilei ao site oficial do clube.

O São Paulo tem sete pontos e ocupa a 12ª posição na tabela do Brasileirão. Está invicto na competição em que venceu apenas uma vez e precisa do triunfo para encerrar a sequência de quatro empates.

Confira a lista dos relacionados do São Paulo:

Goleiros: Jean e Sidão

Laterais: Éder Militão, Edimar, Régis e Reinaldo

Zagueiros: Anderson Martins, Arboleda e Bruno Alves

Volantes: Araruna, Hudson, Jucilei, Liziero e Petros

Meias: Everton, Lucas Fernandes, Nene e Shaylon

Atacantes: Caíque, Diego Souza, Marcos Guilherme, Paulinho e Tréllez.