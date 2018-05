Mueller expande análise de envolvimento do Oriente Médio na campanha de Trump

19/05/2018 | 19:18



O procurador especial dos EUA Robert Mueller está investigando mais de perto o envolvimento do Oriente Médio durante a campanha presidencial de Donald Trump em 2016, e agora está explorando o papel de um empresário israelense ligado à monarquia do Golfo, segundo pessoas relacionadas ao assunto.

Mueller tem conduzido entrevistas sobre o trabalho de Joel Zamel, um empresário israelense nascido na Austrália, com experiência em mídia social e coleta de informações. Zamel é o fundador de várias empresas de consultoria privadas - incluindo uma empresa de análise de crowdsourcing chamada Wikistrat, bem como o Psy Group, uma empresa secreta de inteligência privada com o lema "moldar a realidade".

Zamel se reuniu com Donald Trump Jr., filho mais velho de Trump, na Trump Tower nos meses que antecederam a eleição de 2016, junto com George Nader, um dos principais assessores do príncipe herdeiro dos Emirados Árabes Unidos, para discutir uma oferta para ajudar impulsionar a campanha. Erik Prince, um empreiteiro de defesa dos EUA especializado no Oriente Médio e com laços estreitos com a campanha, também participou da reunião, que foi divulgada pela primeira vez pelo New York Times neste sábado.

Após a eleição de Trump, Nader fez um pagamento a Zamel de US$ 2 milhões, que uma pessoa familiarizada com o pagamento descreveu como não relacionado à campanha. Fonte: Dow Jones Newswires.