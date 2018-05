CSA vence o Londrina no Estádio do Café e ocupa a vice-liderança da Série B

19/05/2018 | 18:37



Atual campeão alagoano, o CSA continua mostrando força neste início do Campeonato Brasileiro da Série B. Neste sábado, ganhou do Londrina por 2 a 1, no Estádio do Café, emplacando sua quarta vitória consecutiva. Com isso, está na vice-liderança, com 15 pontos, um atrás do Fortaleza. O time paranaense, que não triunfa há quatro jogos, continua com oito pontos, na zona intermediária da classificação.

Mais bem organizado em campo, o CSA logo dominou as ações em campo, encontrando muito espaço. Tanto que foi numa troca de passes que chegou ao seu gol aos 19 minutos. Ferrugem deu o passe para Daniel Costa, que lançou Michel Douglas em velocidade pelo lado esquerdo, pegando a defesa toda aberta. Ele virou o jogo para a direita, onde Niltinho apareceu apenas para tocar a bola às redes.

O Londrina demorou a se recompor, mas conseguiu. Aos 24 minutos, ameaçou em um chute de longe de Patrick Vieira, que o goleiro Cajuru quase aceitou, mas mandou a bola para escanteio. O empate saiu no fim, aos 45 minutos. Após levantamento na área, a defesa tentou aliviar e a sobra do cabeceio de Michel Douglas ficou para o chute de primeira do zagueiro Lucas Costa. Enfim a torcida pôde vibrar com a inauguração do novo placar eletrônico do estádio: 1 a 1.

No começo do segundo tempo, o CSA voltou a ficar na frente. De novo após troca rápida de passes. Didira passou para Rafinha do lado esquerdo e de lá saiu o cruzamento na primeira trave. Michel Douglas se antecipou ao marcador e desviou para as redes, aos sete minutos.

Com o CSA na frente, o jogo voltou a ficar ao gosto do time alagoano: esperar na marcação para tentar pegar os contra-ataques. O técnico Marquinhos Santos até tentou mudar o cenário com as entradas de Paulo Henrique, Luccas Brasil e Matheus Olavo, todos no setor ofensivo, mas o Londrina não conseguiu finalizar e, muito menos, empatar.

O Londrina volta a campo no próximo sábado, em Pelotas, diante do Brasil, às 16h30. O CSA vai abrir a sétima rodada na terça-feira, em Maceió, às 19h15, contra o Figueirense, que vem de três derrotas seguidas.

FICHA TÉCNICA

LONDRINA 1 X 2 CSA

LONDRINA - Vagner; Reginaldo, Leandro Almeida, Lucas Costa e Roberto; Germano, Moisés Gaúcho (Luccas Brasil), Dudu e Patrick Vieira (Matheus Olavo); Felipe Marques e Alisson Safira (Paulo Henrique). Técnico: Marquinhos Santos.

CSA - Alexandre Cajuru; Celsinho, Leandro, Xandão e Rafinha; Edinho, Ferrugem (Yuri), Didira e Daniel Costa; Niltinho (Hugo Cabral) e Michel Douglas (Walter). Técnico: Marcelo Cabo.

GOLS - Niltinho, aos 19 e Lucas Costa aos 45 minutos do primeiro tempo. Michel Douglas aos 7 minutos do segundo tempo.

ARBITRO - Sávio Pereira Sampaio (DF).

CARTÕES AMARELOS Lucas Costa (Londrina). Edinho, Xandão, Celsinho e Niltinho (CSA).

RENDA - R$ 37.677,00.

PÚBLICO - 1.656 pagantes (1.895 total).

LOCAL - Estádio do Café, em Londrina (PR).