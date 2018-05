O eterno Valdenízio Petrolli

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



20/05/2018 | 07:00



Jornalista, advogado, professor, filatelista, pesquisador da memória, Valdenizio Petrolli é um nome que o Grande ABC não pode esquecer. Hoje aposentado, Petrolli, 68 anos, ex-Diário, curte a família e recebe os verdadeiros amigos, como o ocorrido na semana passada. Fidelidade absoluta ao bairro Camilópolis, em Santo André.

Petrolli recupera a saúde, afetada prematuramente. Forma um belíssimo trio com a mãe Anesta e a irmã Ondina. Sua casa é o centro do que podemos chamar de a Vila Petrolli, formada pelas casas vizinhas dos tios e primas.

Uma das casas é reservada ao Acervo Petrolli, formado por livros de história, coleções de jornais, fotografias maravilhosas de todo o Grande ABC, recortes das reportagens que publicou em vários jornais, em sua maioria o Diário, desde os tempos do News Seller.

Valdenizio Petrolli iniciou carreira no News Seller. Manteve uma coluna de filatelia, publicada também quando do surgimento do Diário, em 1968, e que o levou a interagir com filatelistas brasileiros e internacionais. Perde-se o número de carimbos comemorativos idealizados por ele, sem nunca cobrar um centavo pelo trabalho de pesquisa e desenho.

Os vários carimbos comemorativos aos aniversários do Diário foi Valdenizio Petrolli quem idealizou.



O MIGRANTE

Os Petrolli são do Interior de São Paulo, divisa com o Paraná. Quatá é a cidade do Petrolli e da Ondina. João Ramalho, ao lado, foi a cidade onde se casaram Alcides Petrolli e Anesta Manetti, que são os pais de Valdenizio e Ondina.

Valdenizio e Ondina tinham menos de 3 anos quando a família mudou para Londrina. Dona Anesta trabalhou na <CF160>Folha de Londrina, em serviços de limpeza. E quando Valdenizio tinha 6 anos, a família veio para Santo André. Era 1957. Está aqui até hoje.

O envolvimento com a Paróquia Santa Terezinha, da primeira comunhão. O estudo em escolas públicas: Valdenizio tirou o diploma primário no Grupo Escolar Pignatari; Ondina, no Grupo Escolar Clovis Bevilacqua. E a continuidade dos estudos no Grande ABC.

O INTELECTUAL

O jornalista Petrolli escolhe temas locais para a sua formação de professor universitário. O mestrado sobre a história da imprensa do Grande ABC; o doutorado em Ciências Sociais Aplicadas pela Universidade Metodista focalizando a história do Diário do Grande ABC.

Petrolli foi assessor de imprensa na Prefeitura de São Caetano, conselheiro da Fundação Pró-Memória. Coautor do livro sobre os 80 anos do Clube Atlético Aramaçan. Promoveu a Festa do Santo André, das procissões motorizadas interligando os dois distritos centrais do município.

Faz parte do seu currículo a fundação da Intercom (Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares de Comunicação). O único a participar de todas as reuniões, por esse Brasil afora, até adoecer.

Cobriu vários Projetos Rondon, o que o levou aos recantos mais distantes e pobres brasileiros. Ganhou prêmios de jornalismo. Redigiu o primeiro estatuto do PT, sem nunca ter sido petista. Pelo contrário.

Em síntese: o que vocês pensarem em termos culturais do Grande ABC nos últimos 30, 40 anos, terá a mão e a cabeça de Valdenízio Petrolli. De repente, o recolhimento.



FESTA DO INTERIOR

“Moreninha linda, do meu bem-querer/É triste a saudade, longe de você” (Tonico, Tinoco e Daniel).

Ao violão de João de Deus Martinez, do cavaquinho de Renato Ricz, do vocal de Leila, professor Andrade e Orivaldo, Petrolli dançou com a mamãe Ondina. Emocionou-se. Abraçou os visitantes.

Uma mesa foi formada, com dois tipos de tortas de banana, pão de queijo, gelatina de iogurte, refresco e café.

João de Deus puxou uma oração. Valdenizio acompanhou. Rezamos juntos. Tanta coisa para dizer, tantas histórias vividas. Nosso personagem apenas sorri. Balbucia palavras de amor. Está vivendo novos tempos. De reflexão, de exemplo. Grande ABC: sinta orgulho de ter um filho como ele.



Diário há 30 anos

Sexta-feira, 20 de maio de 1988 – ano 30, edição 6757



Manchete – Superavit brasileiro é recorde: US$ 1,9 bilhão

Constituinte mantém ensino oficial gratuito.

Educação – Delegacia de Ensino estimula os grêmios livres em Santo André.

Memória – No tempo das charretes.



Em 20 de maio de...



1918 – O presidente da República, Wenceslau Brás, chega à noite em São Paulo, depois de várias paradas em cidades do Vale do Paraíba e em Mogi das Cruzes.

A guerra. Do noticiário do Estadão: bombardeio de Londres por aeroplanos alemães.

1933 – Antonio Domenech nasce em Penápolis, São Paulo, com uma história de mais de meio século no setor farmacêutico da linha São Caetano a Riacho Grande, em São Bernardo.

1973 – O Evangelho segundo Zebedeu completa 40ª apresentação no Teatro Municipal de Santo André. Direção: Silney Siqueira; produção: Grupo Teatro da Cidade.

1978 – Trabalhadores em greve já são mais de 30 mil no Grande ABC; o apoio da Comissão de Justiça e Paz; Pastoral do Grande ABC solidária; do Exterior, críticas à Ford.

A greve pioneira dos metalúrgicos havia sido iniciada em 12 de maio, com paralisações relâmpagos em várias indústrias. O setor de ferramentaria era o estopim.



Domingo na Matriz da Boa Viagem

Neste domingo, 20, uma programação especial na Basílica Nossa Senhora da Boa Viagem, a Matriz de São Bernardo.

12h – Missa em idioma italiano celebrada pelo pároco-reitor, padre Giuseppe Bortolato, e cânticos com o Coral Santa Cecília.

13h – Almoço comunitário: macarrão, polenta, carne assada, almeirão, molho à bolonhesa, queijo ralado, pão e sobremesa. Preço: R$ 20.

20h – Concerto com a Orquestra Filarmônica de São Bernardo e do Coral ‘A Tempo’ apresentando Requien, de W.A. Mozart.

A entrada é franca. Quem quiser contribuir com as obras assistenciais da paróquia pode doar 1 quilo de alimento.



Municípios Brasileiros

Celebram aniversários em 20 de maio:

Em São Paulo, Piedade, elevado a município em 1857, quando se separa de Sorocaba

Em Pernambuco, Bonito e Taquaritinga do Norte

No Rio Grande do Sul, Estrela

No Ceará, Irauçuba

Em Santa Catarina, Morro da Fumaça

Em Tocantins, Palmas

Fonte: IBGE