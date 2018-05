Filhas de William Bonner e Fátima Bernardes fazem brincadeira com semelhança.

19/05/2018 | 17:12



Não é novidade para ninguém que William Bonner e Fátima Bernardes tiveram não gêmeos, mas trigêmeos.

Beatriz, Laura e Vinicius são fruto do relacionamento do ex casal e apesar de terem nascidos juntos, ele s têm consciência de que não são tão parecidos assim.

Laura compartilhou neste sábado, dia 19, um clique em que aponta isso com muito bom humor e escreveu: Gêmeas mas não muito, fofas!