Saiba tudo sobre o vestido de noiva de Meghan Markle!

Meghan Markle surpreendeu com a escolha de seu vestido de noiva - da grife Givenchy. Embora a grife seja francesa, uma quebra do protocolo real, a designer Clare Waight Keller é britânica. Com manga três-quartos, gola canoa e nenhuma renda, o visual combina com o estilo minimalista de Meghan.

O véu, de mais de quatro metros, tinha em seu desenho pelo menos 55 tipos diferentes de flores, representando os 53 países da comunidade britânica, a Califórnia, estado natal de Meghan, e o palácio de Kensington, nova morada da duquesa de Sussex.

Já a tiara que Meghan usou, emprestada da Rainha Elizabeth II, pertenceu à rainha Maria de Teck, de acordo com o site oficial da realeza. Feita em 1932, o broche central é uma peça de 1893.