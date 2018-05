Após receber alta do hospital, Sabrina Sato curte mudanças da gravidez

19/05/2018 | 16:12



Após sofrer com os problemas ocasionados por uma gravidez de risco, Sabrina Sato posou em frente ao espelho e mostrou sua barriga que já está crescendo!

A beldade que também está esperando uma menina compartilhou o clique em seu Instagram e comentou:

Sempre tive vontade de fazer foto na frente do espelho, igual a das mulheres grávidas que olhava e admirava aqui no #instagram . Hoje já tenho uma barriguinha pra cuidar e to me sentindo na minha melhor forma. Mais bonita do que nunca. O amor por ela e pela minha barriga só crescem mais a cada dia.