Halep vence Sharapova e reedita final com Svitolina no Torneio de Roma

19/05/2018 | 15:48



A romena Simona Halep precisou de uma virada para confirmar o seu favoritismo e avançar à final do Torneio de Roma. Neste sábado, a número 1 do mundo se garantiu na decisão ao superar a russa Maria Sharapova, a 40ª colocada no ranking da WTA, por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/1 e 6/4, em 2 horas e 23 minutos.

Freguesa histórica de Sharapova, Halep vai, assim, diminuindo o seu retrospecto negativo diante da russa. A romena perdeu os sete primeiros duelos que fez com a rival, mas agora emplacou a segunda vitória consecutiva sobre a ex-número 1 do mundo.

Esse novo triunfo, porém, não foi fácil de ser assegurado por Halep, tanto que ela iniciou o duelo em desvantagem. Em uma parcial com incríveis nove quebras de serviço em dez games disputados, Sharapova se deu melhor e venceu a primeira por 6/4.

Mas a romena não se abateu. Salvou os dois break points da russa no segundo set, converteu três e fechou a parcial em 6/1, igualando a semifinal. A definição da finalista do Torneio de Roma, então, foi para a terceira parcial. As tenistas voltaram a oscilar, mas Halep conseguiu quatro quebras de serviço, perdeu o saque três vezes e triunfou por 6/4, avançando à final do Torneio de Roma.

A decisão do evento italiano nesta temporada será a reedição da final do ano passado, entre Halep e a ucraniana Elina Svitolina, sendo que foi a número 4 do mundo que faturou a taça no ano passado. Além disso, Svitolina está em vantagem de 3 a 2 no confronto direto com a tenista romena.

Na final deste domingo do Torneio de Roma, Halep atuará em busca do seu 17º título. Svitolina, por sua vez, já foi campeã 11 vezes na sua carreira.