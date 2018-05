Prova de tortura no Power Couple gera polêmica; entenda tudo o que rolou!

19/05/2018 | 15:12



A Prova das Mulheres deu o que falar no Power Couple da última sexta-feira, dia 18. No desafio, as participantes teriam que passaram por um labirinto de laser para conseguir libertar o parceiro, preso em uma cabine. Se encostasse no sensor, seus maridos seriam torturados com choques elétricos cuja potência aumentaria a cada erro. Tudo isso, entretanto, não passava de uma farsa, pois os gritos de dor foram previamente gravados em estúdio e, na realidade, ganharia a prova a mulher que primeiro desistisse.

Dentro do reality, a postura de algumas esposas acabou gerando tensões entre os casais. Créu, por exemplo, achou que Lilian levou muito tempo para desistir da prova e por isso ficou chateado. Com D'Black não foi diferente e ele acabou protagonizando uma DR com Nadja:

- Você pensou no jogo, mais uma vez, e esqueceu o casamento, disparou o ator.

Quem levou a pior, entretanto, foi Munik e Anderson. A ex-BBB não desistiu da prova e o casal, que estava em quarto lugar, acabou perdendo tudo.

Eletrizante

Nas redes sociais, o assunto também gerou polêmica entre o público.

A prova de hoje apenas mostrou quem tem mais ganância e coloca o dinheiro antes do relacionamento, porque eu não conseguiria ouvir meu marido gritando de dor, eu desistiria, já levei choque e sei como é, opinou uma usuário no Twitter. Enquanto outro comentou: O programa deveria valorizar quem faz de tudo pra ganhar uma prova e não quem desiste.