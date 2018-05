Príncipe Harry colheu as flores para o buquê de Meghan Markle ele mesmo!

19/05/2018 | 15:12



Se você achava que casar com um príncipe já era bom por si só, agora então, vai suspirar com a história de amor de Meghan Markle. A noiva, que brilhou em um vestido Givenchy, usando uma tiara emprestada de Rainha Elizabeth II, também carregou outro acessório: o buquê.

E adivinha quem colheu pessoalmente as flores para o buquê da duquesa de Sussex? Ele mesmo, o noivo, príncipe Harry.

Na sexta-feira, antes de ir para Windsor, onde o casamento foi realizado, Harry colheu flores no jardim do palácio de Kensington, que será a morada oficial do casal, e as entregou para a florista Philippa Craddock, que montou o buquê.

Além de ramos de murta, flor tradicional nos buquês, ele adicionou algumas miosótis, as favoritas de princesa Diana - em homenagem à mãe, falecida em 1997.