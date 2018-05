Com um a menos, Leganés derrota o Betis na despedida do Espanhol

19/05/2018 | 13:21



O Leganés fez a festa de sua torcida na despedida do Campeonato Espanhol. Neste sábado, a equipe recebeu o Betis pela última rodada e venceu por 3 a 2, mesmo com um jogador a menos em campo por mais de uma hora. Foi um prêmio para um time que lutou durante boa parte da temporada contra o rebaixamento.

O confronto pouco valia para ambos em termos de tabela. O Betis, mesmo com a derrota, manteve-se na sexta colocação, com 60 pontos, e está garantido na fase de grupos da Liga Europa da próxima temporada. Já o Leganés encerra sua participação na 17.ª colocação, uma acima da zona de rebaixamento, com 43 pontos.

Quem inaugurou o placar neste sábado, no entanto, foi o Betis, com o costa-riquenho Joel Campbell, convocado pela seleção de seu país para a Copa do Mundo, na qual enfrentará o Brasil na primeira fase. Logo depois, Diego Rico foi expulso e deixou a situação do Leganés ainda mais complicada.

Mas o time da casa não se assustou. Pelo contrário, melhorou com um a menos e buscou o empate aos 27, com Siovas. E na volta para o segundo tempo, José Naranjo aproveitou erro da defesa para marcar. Antonio Sanabria ainda deixou tudo igual novamente, mas o chute desviado de Amrabat, a 12 minutos para o fim, definiu o placar.

Em outro confronto já encerrado do dia pelo Espanhol, o Celta de Vigo recebeu o Levante e venceu por 4 a 2, com dois gols de Maxi Gómez e outros dois de Iago Aspas. As duas equipes também tinham pouco em jogo nesta rodada e estão garantidas na elite na próxima temporada.