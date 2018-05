Chuva danifica faróis da Avenida Pereira Barreto

Do Diário OnLine



19/05/2018 | 11:57



A chuva que caiu na manhã deste sábado na região causou uma pane nos faróis que ficam na Avenida Pereira Barreto, em Santo André. O problema teve início às 10h e persiste até o momento. Agentes do DET (Departamento de Engenharia de Tráfego) estão no local para orientar o trânsito, como informou a Prefeitura de Santo André.

Os equipamentos ficam nos cruzamentos da via com as Ruas Morumbi, Ibirá e Tales dos Santos Freire. Os cruzamentos das ruas Morumbi e Ibirá estão fechados.

Ainda segundo a municipalidade, os faróis são monitorados pela Metra, que opera os troleibus na região. A empresa já teria sido avisada, mas não compareceu para efetuar reparos.

Volume

Conforme informações da Prefeitura de Santo André, o Bairro Santa Terezinha recebeu maior quantidade da chuva que caiu nesta manhã, acumulando 9,9 milímetros de água. No Parque Andreense, a quantidade de chuva registrada foi de 5,31 milímetros.

No Camilópolis, a velocidade dos ventos chegou a 38,9 km/h, enquanto no Bairro Paraíso a velocidade registrada foi de 22,3 km/h.