Sem opção ecológica

19/05/2018 | 11:30



O uso da bicicleta como meio de transporte faz bem à saúde, ao meio ambiente e diminui os congestionamentos nos municípios. Em um mundo perfeito, estas vantagens seriam mais que suficientes para que muitas pessoas saíssem de casa todos os dias com suas bikes ao invés de passar horas trancadas dentro de carros praticamente parados, respirando fumaça e ainda perdendo tempo e dinheiro.

No mundo real, entretanto, os que usam as duas rodas para se deslocar são vistos, de certa forma, com estranheza. Muitas vezes até ofendidos, como se invasores fossem do espaço (extremamente) ocupado pelos carros. E até ameaças recebem por querer para si o singelo direito de ir e vir que está assegurado na Constituição.

A bem da verdade, aqueles que escolhem a bike para os deslocamentos diários são aventureiros. Eles encaram situações que beiram o impensável, como mostra a reportagem publicada hoje por este Diário, exatamente no Dia Mundial da Bicicleta. As ciclofaixas, que deveriam garantir espaço exclusivo aos ciclistas, são invadidas por carros e pedestres. Além disso, estão repletas de buracos, entulho e uma série de outros obstáculos que interferem sobremaneira na segurança de quem trafega por elas.

Sem contar que, além de malcuidadas, ainda ocupam exígua extensão na malha viária da região. Para se ter uma ideia, em quatro cidades do Grande ABC – Santo André, São Bernardo, São Caetano e Mauá – existem apenas 30,8 quilômetros. Pior que isso, em alguns pontos conseguem a proeza de ligar o nada a lugar nenhum.

Especialista ouvido pela equipe de reportagem sintetiza o problema em poucas palavras: “Chega de cidade para carros, temos de investir em cidade para as pessoas”.

Jeito há, basta apenas que ocorra a conscientização dos responsáveis pelo trânsito. Além de uma boa dose de educação por parte de motoristas, pedestres, ciclistas e todos aqueles que interagem nas vias públicas.

O ganho será imenso.