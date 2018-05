Não há brasileiros entre vítimas de avião em Cuba

19/05/2018 | 10:55



Não há notícias de brasileiros entre as vítimas da queda do avião em Havana, informou o Itamaraty em nota na noite de ontem. A embaixada em Cuba segue acompanhando a situação. O governo brasileiro prestou condolências às famílias das vítimas do acidente.

A aeronave, um Boeing 737 da empresa Cubana de Aviación, caiu no início da tarde de ontem logo após decolar do aeroporto de Havana. Segundo a Agência Cubana de Notícias (ACN), havia 110 pessoas a bordo, dos quais três sobreviventes, em estado crítico.