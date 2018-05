Comissão especial foi formada para apurar queda de avião em Cuba, diz presidente

19/05/2018 | 10:41



O presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, afirmou que uma comissão especial foi formada para descobrir a causa do acidente com o Boeing 737 operado pela companhia aérea estatal Cubana, que caiu pouco após decolar de Havana, na sexta-feira, com 104 passageiros e seis tripulantes a bordo.

Quatro sobreviventes foram levados para um hospital da capital, dos quais três permaneciam vivos até o fim de sexta-feira. Relatos da mídia estatal não declaram abertamente que os demais ocupantes do voo estão mortos, mas não há notícia de outros sobreviventes. (Associated Press)