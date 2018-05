Emprestado pelo Flamengo, Canteros assina com a Chapecoense até o fim do ano

19/05/2018 | 10:40



A Chapecoense anunciou neste sábado a manutenção do volante Héctor Canteros até o fim desta temporada. O jogador está emprestado ao clube pelo Flamengo até o fim deste mês e tinha sua permanência indefinida, mas acertou os termos com a diretoria e assinou um novo vínculo.

Sem espaço no Flamengo e após uma passagem por empréstimo no Vélez Sarsfield, Canteros chegou à Chapecoense em agosto do ano passado. O contrato de empréstimo era válido até 31 de maio de 2018, quando terminaria seu vínculo com o time carioca.

Titular absoluto da equipe de Gilson Kleina, Canteros foi procurado pela diretoria da Chapecoense, mas o acordo não foi imediato. Após semanas de negociação, porém, os lados assinaram o vínculo de sete meses, que terá início justamente após o fim do período de empréstimo.

Canteros deverá ser titular da Chapecoense na próxima segunda-feira. Às 20 horas, a equipe catarinense visita o Internacional, no Beira-Rio, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro.