Tiara usada por Meghan Markle tem história de 125 anos na família real britânica

Meghan Markle trouxe uma peça ao seu estilo no casamento com o Príncipe Harry, neste sábado, 19, datada de 125 anos atrás. Ela foi ao cofre da monarquia britânica para escolher uma tiara de diamantes para a cerimônia.

A tiara foi feita para a Rainha Mari no casamento com o rei George V, em 1911. O item de luxo e de tradição da realeza foi projetada especificamente para acomodar um broche que foi dado a Mary em 1893 para comemorar seu noivado com o então príncipe George. A rainha Elizabeth II herdou as peças em 1953.

A avó do Príncipe Harry tem centenas de tiaras armazenadas em cofres fechados. A tradição real sustenta que a rainha deixaria que Markle pegasse emprestada uma das heranças brilhantes. Nos meses que antecederam o casamento real, houve especulação sobre se Markle continuaria a tradição da tiara e, em caso afirmativo, se ela escolheria uma que pertencia à falecida mãe de Harry, princesa Diana. Fonte: AP