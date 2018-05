Zarco crava pole em casa e sairá na frente na etapa da França da MotoGP

19/05/2018 | 10:14



O francês Johann Zarco desbancou o espanhol Marc Márquez neste sábado e cravou a pole position para a etapa da França da MotoGP. Em Le Mans, o piloto da Yamaha levou a melhor sobre seu principal rival neste início de temporada e garantiu o direito de largar na frente na prova deste domingo.

Esta foi a segunda vez na temporada, e a quarta na carreira, que Zarco consegue a pole na MotoGP. Em bom momento com a Yamaha, ele só garantiu o melhor tempo do sábado em sua última tentativa na pista, quando cravou 1min31s185, deixando para trás Márquez, que sairá em segundo após marcar 1min31s293.

Apesar da pole, Zarco não terá vida fácil no domingo. Em busca de sua primeira vitória na temporada, o francês, segundo colocado da MotoGP, terá em seu encalço justamente o líder do Mundial, Márquez, que venceu duas das quatro primeiras etapas do ano.

Colado nos dois primeiros colocados, Danilo Petrucci estará na terceira posição do grid neste domingo, após marcar 1min31s381. Ele será seguido de perto por Andrea Iannone, que marcou 1min31s454, Andrea Dovizioso, com 1min31s553, e Jorge Lorenzo, apenas o sexto colocado, com 1min31s590.

O espanhol Maverick Viñales, um dos candidatos ao título da temporada, decepcionou e sairá somente em oitavo, após marcar 1min31s784. Já o italiano Valentino Rossi foi ainda pior e estará em nono no grid. Ele cravou 1min31s900 neste sábado.

O treino deste sábado começou com um grande susto. Ainda no Q1, o britânico Cal Crutchlow perdeu o controle de sua Honda em uma das curvas do circuito e foi arremessado ao chão. Machucado, precisou ser imediatamente encaminhado ao hospital e abandonou o treino.

No Q2, Zarco assumiu a ponta logo de cara e parecia ter assegurado a primeira colocação no grid. Mas seus concorrentes haviam deixado o melhor para o final. Com pouco mais de um minuto para o fim, o francês foi ultrapassado por Lorenzo, que, segundos depois, viu a pole ir para as mãos de Márquez.

Iannone ainda ultrapassaria Lorenzo, assumindo a segunda posição e despachando Zarco para quarto. Mas a segundos para o fim da atividade, o francês se superou, rodou mais rápido que todos os concorrentes e cravou a pole. Márquez ainda foi para uma última tentativa desesperada, mas não conseguiu melhorar seu tempo.

Com isso, Zarco promete colocar fogo no campeonato neste domingo. O francês tem 58 pontos, na segunda colocação da tabela, a 12 do líder Márquez. Viñales, com 50, Iannone, com 47, e Dovizioso, com 46, aparecem na sequência. Quinta etapa da MotoGP, a prova em Le Mans acontecerá neste domingo às 9 horas (de Brasília).